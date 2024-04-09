Подмосковье 09 апреля 2024, 19:32 Комплекс по изготовлению пластмассовых изделий построят в Богородском округе Телеканал «360»

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Глава Богородского округа Игорь Сухин провел встречу с генеральный директором торгового дома «КУДО». В результате принято решение на предоставление земельного участка для нового производства в Электроуглях.

«КУДО» — российская торговая марка, которая входит в группу компаний «Руста». По заказу и под контролем компании производится более 1500 наименований продукции. Это аэрозольные лакокрасочные материалы, монтажная пена, герметики, клей. Группа компаний является крупным налогоплательщиком Богородского округа и занимает шестое место.

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Предприятие стремительно развивается, и той земли, что есть не хватает для реализации новых проектов. Для этого нужны новые площади. По губернаторской программе торговому дому предоставлен в аренду земельный участок за один рубль площадью 3,7 гектара в Электроуглях.

«Правительство Московской области и администрация округа будет поддерживать работающие и новые производства. Это очень важно для нас», — сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Скоро начнется строительство производственно-складского комплекса по изготовлению пластмассовых изделий. Они же будут использоваться в техпроцессе внутри компании «КУДО». С новым производством откроется и около 100 новых рабочих мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной из ключевых задач в регионе.

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