Подмосковье 20 июля 2023, 12:20 Комплекс по изготовлению и хранению подоконников расширят в Мытищах АО «Мёллер»

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Производственно-складское здание компании «Меллер» реконструируют в Мытищах. Там будет создано еще 60 рабочих мест.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, в проект инвестируют 150 миллионов рублей. Площадь работ составит 2,5 тысячи квадратных метров. Там планируют создать пристройку, где будут изготавливать и хранить подоконники.

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Предприятие была основано в 2004 году. Она специализируется на выпуске подоконников по немецкой технологии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. В области наблюдается рост выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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