Советник губернатора Подмосковья оценил технологии комплекса переработки отходов в Кашире

Коммунальный мусор здесь проходит десять этапов сортировки и отправляется на переработку. А передовые очистные сооружения не дают фильтрату попадать в почву.

Как отметил Коган, в каширском комплексе работает российская линия сортировки отходов, которая позволяет отбирать свыше 20 видов фракций, пригодных для переработки.

Губернатор ставил нам задачу полностью уйти от захоронения необезвреженных отходов — уйти от старой технологии, когда мусор просто закапывали в грунт. А это выделение органики, свалочного газа, фильтрата — все те проблемы, которые создавала старая технология Александр Коган.

Так, КПО, по словам Когана, позволяет безопасно перерабатывать отходы, а любые остатки временно складировать в специальных помещениях с геомембраной, исключающей попадание вредных веществ в почву и грунтовые воды. Оттуда их направят на заводы термической переработки отходов в электроэнергию.

Здесь, на предприятии Каширы, могут перерабатывать 300 тысяч тонн отходов за год, из которых свыше 50% пойдут на вторичное использование. Сегодня в Московской области строят еще шесть таких комплексов, сообщил Александр Коган.

Он отметил, что сейчас Подмосковье — признанный российский лидер в сфере переработки отходов, который способен составить конкуренцию другим странам.

Путь, который прошла Московская область в этом направлении, колоссальный. Мы были в Германии, Франции, Нидерландах, Швейцарии — там, где существуют такие же комплексы. И каширское предприятие ничем не отличается от заграничных аналогов, качество его работы ничуть не хуже Александр Коган.

Он сообщил, что работа в этом направлении позволит выполнить поручение губернатора Андрея Воробьева закрыть все мусорные полигоны, которые волновали жителей.

Всего несколько лет назад в Подмосковье работало 39 полигонов. Тогда не было технологий переработки отходов. Они по старинке хранились в земле. К началу лета этого года в области закрыли 29 полигонов, а к зиме 2021-го не останется ни одного.

Сейчас им на смену пришли безопасные комплексы переработки отходов. Московскую область уже называли российским лидером по темпам мусорной реформы.