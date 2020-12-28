Комплекс переработки отходов «Тимохово» запустили в Подмосковье

Современный КПО сможет принимать по 750 тысяч тонн мусора каждый год. Это подчеркнул зампред областного правительства Евгений Хромушин.

Он напомнил, что новые комплексы переработки открывают в Подмосковье вместо мусорных полигонов. Когда-то их было 39, но теперь не осталось ни одного. Каждую площадку закрыли по поручению губернатора Андрея Воробьева.

И „Тимохово“ наравне с другими мусорными полигонами с прошлой недели не принимает бытовые отходы по старой схеме. Теперь здесь работает современный комплекс переработки отходов „Тимохово“ Евгений Хромушин.

Внедренная на предприятии комплексная сортировка сочетает в себе автоматизированные процессы и ручной контроль. Здесь появились оптическое сканирование, барабанные и магнитные сепараторы. Такая техника уже позволяет всем КПО Московской области отбирать больше всего в России фракций отходов для вторсырья — 25.

Уже закрытый полигон «Тимохово» проработал 23 года. Чтобы избавиться от неприятного и вредного запаха, здесь выполнили дегазацию и построили очистные сооружения.