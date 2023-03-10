Подмосковье 10 марта 2023, 09:39 Комплекс переработки масличных культур планируют построить в Подмосковье с привлечением китайских инвесторов

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Крупный перерабатывающий комплекс для масличных культур построят в Подмосковье с привлечением китайских инвесторов. Об этом сообщил зампред правительства Георгий Филимонов на совещании с руководством Минсельхозпрода Подмосковья, а также владельцем агрохаба «Селятино» Андреем Голландцевым и администрациями округов.

По словам Филимонова, Китай — один из основных партнеров Подмосковья по экспорту. Для поставки туда масличных культур в регионе планируют построить перерабатывающий комплекс с привлечением китайских инвесторов.

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«В частности, речь идет о переработке рапса и сои, которые затем наземным маршрутом будут поставляться в контейнерах прямым сухопутным маршрутом в КНР», — отметил он.

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Также инвестиции планируют привлечь для переработки говяжьих, куриных и свиных полуфабрикатов для экспорта в Китай.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил министру экономического развития новый путь поддержки бизнеса в регионе. Он высоко оценил опыт Подмосковья в поддержке бизнеса и отметил, что эту практику начнут тиражировать и в других регионах.

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