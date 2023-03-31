Подмосковье 31 марта 2023, 13:13 Комплекс круглогодичного выращивания мини-картофеля открыли в Дмитрове Источник фото: ГК «ДокаДжин»

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Новые теплицы для выращивания 400 тысяч клубней мини-картофеля в год открыли под Дмитровом. Высокотехнологичный комплекс оснащен оборудованием собственной разработки, аналогов которому нет в России.

Группа компаний «ДокаДжин» — ведущий российский инновационный центр в индустрии картофелеводства. Здесь выполняют всю производственную цепочку: от селекции до продажи.

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«Новый комплекс позволит увеличить производственные мощности, в результате на территории инновационного центра будут производить до миллиона клубней ежегодно. В теплицах уже начали высадку картофеля», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

Комплекс будет работать круглый год.

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