Подмосковье 04 августа 2023, 15:21 Комплекс готовых помещений для запуска бизнеса построят в Наро-Фоминске Застройщик ООО "Нарпромразвитие"

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В Наро-Фоминске на территории многофункционального индустриального парка «Котово» группы компаний «Элинар» построят производственно-складской комплекс для запуска бизнеса. Как сообщили в Минжилполитики Подмосковья, благодаря реализации проекта в муниципалитете появится более 50 новых рабочих мест.

Размер инвестиций в работы по возведению объекта составит 400 миллионов рублей. Склад будут использовать для хранения продукции предприятия и организации технологических линий. Внутри помещений установят современное оборудование.

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Проект по возведению складского комплекса курирует персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве Московской области. Специалист провел совещания по содержанию документации и дал консультации по вопросам получения всех необходимых разрешений.

Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте организации или по телефону +7-498-602-00-00. Все услуги центр оказывает бесплатно.

В июне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и генеральный директор компании КСМК-М4 Михаил Кондратенко подписали соглашение о строительстве завода газоблоков в Ступине. Договор заключен на полях ПМЭФ.

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