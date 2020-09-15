Комплекс для плавания, хоккея и фехтования достроят в Химках к ноябрю

Сейчас на площадке подключают электричество, готовят систему вентиляции, отделывают помещения и фасад. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса региона.

Прогнозируемая дата завершения строительства — ноябрь 2020 года пресс-служба Министерства строительного комплекса Подмосковья.

Многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс сможет принимать 150 посетителей одновременно. Тренировки предусмотрят для жителей всех возрастов. Создадут условия для подготовки профессиональных спортсменов.

Внутренний дворик комплексно благоустроят и озеленят. Новый комплекс возводят по государственной программе Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Создавать место притяжения любителей спорта начали три года назад. Но препятствием на пути оказался срыв графика работ со стороны подрядчика. Контракт расторгли. Затем документацию по проекту скорректировали, чтобы завершить его.