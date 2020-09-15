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    15 сентября 2020, 10:21

    Комплекс для плавания, хоккея и фехтования достроят в Химках к ноябрю

    Анастасия Аброськина

    Спортивно-оздоровительный комплекс с крытым катком и бассейном достроят в Химках к ноябрю. Его откроют на улице Мичурина. Готовность уже 80%. Здесь можно будет заниматься плаванием, хоккеем и фехтованием.
    Комплекс для плавания, хоккея и фехтования достроят в Химках к ноябрю | Изображение 1

    Сейчас на площадке подключают электричество, готовят систему вентиляции, отделывают помещения и фасад. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса региона.

    Прогнозируемая дата завершения строительства — ноябрь 2020 года

    пресс-служба Министерства строительного комплекса Подмосковья.
    Комплекс для плавания, хоккея и фехтования достроят в Химках к ноябрю | Изображение 2

    Многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс сможет принимать 150 посетителей одновременно. Тренировки предусмотрят для жителей всех возрастов. Создадут условия для подготовки профессиональных спортсменов.

    Внутренний дворик комплексно благоустроят и озеленят. Новый комплекс возводят по государственной программе Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

    Комплекс для плавания, хоккея и фехтования достроят в Химках к ноябрю | Изображение 3

    Создавать место притяжения любителей спорта начали три года назад. Но препятствием на пути оказался срыв графика работ со стороны подрядчика. Контракт расторгли. Затем документацию по проекту скорректировали, чтобы завершить его.

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