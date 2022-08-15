Комплекс для ведения бизнеса выставили на торги в Дмитровском округе

Комитет по конкурентной политике Подмосковья выставил на аукцион имущественный комплекс свободного назначения со зданием и земельным участком. Объект располагается в селе Синьково Дмитровского округа.

Здание площадью 130,8 квадратных метра с земельным участком площадью 2285 квадратных метров может быть использовано под любой вид деятельности. Объект расположен по адресу: Дмитровский округ, село Синьково, дом 120А. Это частный сектор рядом с производствами. К постройке обеспечен удобный подъезд, а в 400 метрах проходит Московское Большое кольцо.

Срок аренды имущественного комплекса составляет пять лет. Начальная цена — 466 тысяч 759 рублей в год, при этом в аукционе могут принять участие только субъекты малого и среднего бизнеса. Свободное назначение здания дает возможность использовать его в различных коммерческих целях.

Для участия в электронном аукционе необходимо подать заявку до 7 сентября на электронной торговой площадке РТС-тендер (№ процедуры 21000004710000001727). Узнать о том, какие еще объекты выставлены на реализацию в Московской области можно на Портале ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о расширении площади программы «Подмосковные 10 гектаров». По ней фермеры могут получить землю на льготных условиях.