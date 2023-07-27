Подмосковье 27 июля 2023, 11:23 Комплекс для производства конвейерного оборудования построят в Балашихе «Технопул-Р»

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Производственно-складской комплекс для изготовления и хранения конвейерного оборудования построят в Балашихе. Застройщик «Технопул-Р» вложит в проект свыше 300 миллионов рублей.

Площадь здания превысит четыре тысячи квадратных метров. Там будут изготавливать и хранить конвейерные ленты, оборудование для газировки и автоматические ленты технологического оборудования. Получить работу там смогут около 100 человек

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Предприятие работает свыше 10 лет и создает схемы технологических процессов и конвейерные линии для аэропортов, почтовых отделений и пищевой промышленности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. В области наблюдается рост выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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