Подмосковье 24 апреля 2023, 14:44 Комплекс для хранения овощей на 100 тысяч тонн построят в Домодедове Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Компания «ПТК Олми» построит склады для хранения сельскохозяйственной продукции и сопутствующих товаров в Домодедове. Общая площадь хранилища составит более 33 тысяч квадратных метров.

Заместитель правительства Подмосковья Георгий Филимонов заметил, что урожаи овощей растут в регионе, что требует увеличения площадей для хранения. Один из таких проектов реализуют в Домодедове — здесь появится современный комплекс мощностью более 97 тысяч тонн. Для реализации проекта привлечено 550 миллионов рублей.

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Первую очередь строительства сдадут уже к концу 2023 года. Это будут 13 складов, каждый из которых сможет принять по четыре тысячи тонн овощей.

Еще столько же складов появится при строительстве второй очереди, к концу 2025 года.

Реализация проекта позволит создать 200 новых рабочих мест.

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