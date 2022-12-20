Подмосковье 20 декабря 2022, 17:52 Комплекс для хранения и переработки сельхозпродукции построят в Солнечногорске

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Новый производственно-складской комплекс построят в Солнечногорске, его будут использовать для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. Об этом рассказали в Минжилполитики Подмосковья.

Ведомство выдало разрешение на строительство, инвестиции составят порядка 25 миллионов рублей. Проектировать комплекс будет «Проектная мастерская „Престиж“, застройщиком выступит ООО „ФОРМАТ“.

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Площадь здания составит 1,4 тысячи квадратных метров. Комплекс будет предназначен для первичной переработки и хранения сельскохозяйственной продукции. На территории будут оборудованы площадки для отстоя грузовых машин и контейнеров, зоны для отдыха работников, велопарковки. В новом комплексе появится порядка восьми рабочих мест.

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Проект сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве Московской области, уточнили в пресс-службе Минжилполитики.