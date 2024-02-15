15 февраля 2024, 21:29
Комплекс бывшего Коломенского завода резиновых технических изделий выставили на торги
Первый в России аукцион по реализации непрофильных активов компаний с государственным участием объявили в Подмосковье. Об этом сообщили в Комитете по конкурентной политики Московской области.
На торги выставили имущественный комплекс бывшего Коломенского завода резиновых технических изделий. Он состоит из 11 объектов недвижимого имущества, земельного участка и 15 объектов движимого имущества.
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Начальная (максимальная) цена контракта превысила 99 миллионов рублей. Прием заявок от участников продлится до 15 марта, а сам аукцион состоится 19 марта.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности помощи бизнесу.
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