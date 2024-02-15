Подмосковье 15 февраля 2024, 21:29 Комплекс бывшего Коломенского завода резиновых технических изделий выставили на торги Пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области

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Первый в России аукцион по реализации непрофильных активов компаний с государственным участием объявили в Подмосковье. Об этом сообщили в Комитете по конкурентной политики Московской области.

На торги выставили имущественный комплекс бывшего Коломенского завода резиновых технических изделий. Он состоит из 11 объектов недвижимого имущества, земельного участка и 15 объектов движимого имущества.

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Начальная (максимальная) цена контракта превысила 99 миллионов рублей. Прием заявок от участников продлится до 15 марта, а сам аукцион состоится 19 марта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности помощи бизнесу.

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