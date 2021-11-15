Комплекс «Алексинский карьер» за год переработал около миллиона тонн мусора

Один из самых современных центров по переработке отходов «Алексинский карьер» за год переработал около миллиона тонн мусора. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Всемирный день вторичной переработки отмечается 15 ноября, эта традиция началась в 1997 году. Праздник специально был создан для привлечения внимания властей и общественности к этой теме. Вторичная переработка — это лучший способ сделать производство более экологичным и помочь планете.

Московская область не отстает от мировых экотрендов. С 2020 года на территории Подмосковья больше нет мусорных полигонов — их заменили на предприятия по переработке.

«Современные КПО включают в себя автоматизированный сортировочный комплекс, который отделяет 20% от общего объема поступающих отходов для вторичной переработки и 30% для компостирования», — объяснил принцип работы таких станций министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Всего таких КПО на территории региона 10, и один из них называется «Алексинский карьер». Он находится в Клину. За год на нем удалось отсортировать примерно 500 тысяч тонн отходов. Это предприятие включает в себя автоматический мусоросортировочный комплекс, участок для компостирования, отдел для твердых, крупногабаритных и строительных отходов.

Помимо своей основной функции, «Алексинский карьер» еще помогает людям в трудоустройстве. Около 200 горожан решили связать свою карьеру с экологией на этом предприятии, а 70 вакантных мест еще ждут своих сотрудников.