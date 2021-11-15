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    15 ноября 2021, 14:19

    Комплекс «Алексинский карьер» за год переработал около миллиона тонн мусора

    Министерство ЖКХ Московской области: Алексинский карьер переработал около одного миллиона тонн отходов за год

    Екатерина Боснак

    Один из самых современных центров по переработке отходов «Алексинский карьер» за год переработал около миллиона тонн мусора. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

    Автор: Алексей Майшев

    Всемирный день вторичной переработки отмечается 15 ноября, эта традиция началась в 1997 году. Праздник специально был создан для привлечения внимания властей и общественности к этой теме. Вторичная переработка — это лучший способ сделать производство более экологичным и помочь планете.

    Московская область не отстает от мировых экотрендов. С 2020 года на территории Подмосковья больше нет мусорных полигонов — их заменили на предприятия по переработке.

    «Современные КПО включают в себя автоматизированный сортировочный комплекс, который отделяет 20% от общего объема поступающих отходов для вторичной переработки и 30% для компостирования», — объяснил принцип работы таких станций министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

    Всего таких КПО на территории региона 10, и один из них называется «Алексинский карьер». Он находится в Клину. За год на нем удалось отсортировать примерно 500 тысяч тонн отходов. Это предприятие включает в себя автоматический мусоросортировочный комплекс, участок для компостирования, отдел для твердых, крупногабаритных и строительных отходов.

    Помимо своей основной функции, «Алексинский карьер» еще помогает людям в трудоустройстве. Около 200 горожан решили связать свою карьеру с экологией на этом предприятии, а 70 вакантных мест еще ждут своих сотрудников.