Компьютерный зал появился в детской библиотеке в Раменском. Она откроется 18 ноября

В следующий понедельник, 18 ноября, в Раменском откроет свои двери Центральная детская библиотека. Она была отремонтирована по проекту модернизации подмосковных библиотек «Перезагрузка». Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры Московской области.

Детская библиотека Раменского сильно преобразилась: у юных читателей появились модные зоны для чтения, отдыха, игры и образовательных занятий. В библиотеке уже внедрено «системное расписание», которое позволяет разнообразить культурную жизнь читателей и наполнить библиотечное пространство образовательными и культурными событиями. Регулярно проводятся мастер-классы по каллиграфии, театральные занятия, интерактивные уроки по истории, литературе, английскому языку, кружки по шахматам и моделированию.

Центральная детская библиотека Раменского была дополнительно оборудована согласно новым требованиям безопасной и доступной среды, пополнила свои фонды книжными новинками, в ней появилось грамотное зонирование пространства: зона обслуживания, читальный зал, досуговая зона, современный компьютерный зал. Модернизацию библиотеки провели на средства, выделенные из муниципального бюджета.

Откроется библиотека торжественно: гостям проведут экскурсию, состоится презентация книжных новинок, покажут фильм о библиотеке, пройдет круглый стол, мастер-классы, творческая программа-подарок от юных читателей. Кроме того, в плане мероприятия — настольные игры и занятия совместно с детьми.

Источник фото: Министерство культуры Московской области

«Перезагрузка библиотек Подмосковья» — долгосрочный проект Министерства культуры Московской области по модернизации библиотек региона. С его помощью подмосковные библиотеки становятся современными и востребованными центрами знаний, интеллектуального и культурного досуга жителей.

В этом году для реализации «Перезагрузки библиотек Подмосковья» были выбраны девять пилотных территорий: семь городов (Балашиха, Долгопрудный, Красногорск, Одинцово, Раменское, Сергиев Посад и Химки) и два муниципалитета (городские округа Домодедово и Щелково). Сейчас ремонт полностью завершен в пилотных библиотеках Сергиева Посада, Одинцова, Химок и Домодедова.

Подробную информацию о проекте «Перезагрузка» можно прочитать на официальном сайте проекта.