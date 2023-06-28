Подмосковье 28 июня 2023, 17:16 Компьютерный класс открыли в подмосковном реабилитационном центре «Ясенки» Министерство социального развития Московской области

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В центре социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» в Московской области заработал компьютерный класс. Об этом сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

Бойцы, прибывшие из зоны СВО, освоили программирование и получили знания в области компьютерных программ и интернет-ресурсов. Для некоторых это стало необходимостью, потому что теперь они смогут работать только удаленно. Часть из них уже трудятся на компьютерах в центре.

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Анатолий Катков получил ранение в спинной мозг во время спецоперации. У мужчины полностью отказали ноги. Три месяца назад он приехал в центр для реабилитации. Сейчас он осваивает дистанционный формат работы.

Ежегодно в «Ясенках» помогают двум тысячам человек. С февраля 2023 года учреждение бесплатно принимает бойцов из зоны СВО. В центре уже прошли реабилитацию 21 участник спецоперации и 23 инвалида боевых действий.

Компьютерный класс создали при поддержке банка ВТБ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что реабилитационный центр «Ясенки» получит новые мощности. Там проходят лечение бойцы СВО.

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