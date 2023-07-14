Подмосковье 14 июля 2023, 11:45 Компенсационные автобусы запустят на Киевском направлении ЦППК 15 и 16 июля Минтранс Подмосковья

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График движения поездов на Киевском направлении изменится 15 и 16 июля на фоне подготовки к запуску МЦД-4. В это время пассажиров будут перевозить компенсационные автобусы. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

С 14:00 15 июля до 17:00 16 июля закроют участок Толстопальцево — Нара. С 14:00 не будет движения поездов из Москвы, а интервал поездов в Москву увеличится до часа.

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С начала работ 16 июля до 17:00 поезда не будут ездить в обе стороны. Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на сайте ЦППК. Чтобы проехать на компенсационном автобусе, необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте.

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