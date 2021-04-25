Компенсационные автобусы запустят на Киевском направлении МЖД 24 апреля, с 22:55, до 25 апреля, 09:55. Об этом сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Изменения в расписании связаны с проведением работ, которые направлены на улучшение железнодорожной инфраструктуры на станции Толстопальцево. Некоторые поезда, следующие на участке Солнечная — Апрелевка, будут отправляться и прибывать в другое время. Ряд электропоездов будет курсировать по укороченному маршруту. Также часть рейсов вовсе выведут из расписания.

Компенсационные рейсы будут отправляться из Внукова в Лесной Городок в 08:20, автобусы проследуют без промежуточных остановок. Из Лесного Городка в сторону Киевского вокзала они отъедут в 07:20, 08:45, 09:20, 09:55, причем проследуют с остановкой на станции Внуково в 07:30, 08:55, 09:30, 10:05. Также ТС будут отъезжать от Лесного Городка в 05:25, но при этом доберутся до Киевского вокзала без промежуточных остановок. От Апрелевки до Киевского вокзала автобусы будут начинать курсировать в 06:45, 08:00, 09:00.

Кроме того, компенсационные автобусы проследуют с остановками по требованию:

— станция Крекшино в 07:01, 08:16. 09:16;

— платформа Кокошкино в 07:15, 08:30, 09:30;

— деревня Зайцево в 07:26, 08:41, 09:41;

— станция Лесной Городок» в 07:33, 08:48, 09:48;

— 27-й км на Минском шоссе (рядом со станцией Внуково) в 07:36, 08:51, 09:51;

— платформа Переделкино в 07:58, 09:13, 10:13.

Для проезда пассажиры обязаны показать проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте. ЦППК призывает пассажиров заранее планировать свою поездку.