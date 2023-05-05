Подмосковье 05 мая 2023, 11:57 Компенсационные автобусы на ж/д станции Лобня запустят 6 и 7 мая ОА"Центральная ППК"

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Компенсационные автобусы будут перевозить пассажиров от и до станции Лобня 6 и 7 мая, так как до 8 мая изменится расписание на МЦД-1, Савеловском и Белорусском направлениях.

Для пассажиров дальних пригородных поездов назначены компенсационные автобусы: в 08:15, 09:30, 10:15, 11:25 и 13:25 от станции метро Селигерская. Автобусы будут курсировать до станции МЦД «Долгопрудная», «Новодачная» и «Лобня».

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От станции МЦД «Лобня» в 08:35, 09:15, 10:30 и 12:25 будут отправляться по пять автобусов до метро Селигерская.

Проезд на компенсационных автобусах осуществляется по проездным документам на пригородные поезда, действительным на данном маршруте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье сделают выделенки для автобусов на федеральных трассах. Пилотными дорогами станут М-7 «Волга», М-5 «Урал» и М-8 «Холмогоры».

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