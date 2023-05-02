Подмосковье 02 мая 2023, 11:10 Компенсационные автобусы на Савеловском направлении железной дороги запустили до 7 мая ОА"Центральная ППК"

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Компенсационные автобусы на Савеловском направлении будут перевозить пассажиров с 29 апреля по 7 мая. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Автобусы будут курсировать по маршруту Вербилки-Дубна-Вербилки 29 и 30 апреля, а также 6 и 7 мая. Транспорт отправится из Вербилок в 10:50, в обратном направлении из Дубны — в 13:10. В обе стороны автобусы будут следовать с остановками: «Платформа Запрудня», «Темпы», «Мельдино-1», «2-й участок» и «Карманово».

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Также в этот период будет курсировать автобус Талдом-Вербилки с отправлением в 15:30 и с остановкой у станции Власово.

Для проезда в транспорте необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье сделают выделенки для автобусов на федеральных трассах. Пилотными дорогами станут М-7 «Волга», М-5 «Урал» и М-8 «Холмогоры».

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