Компенсационные автобусы будут работать на Рижском направлении МЖД 4 и 5 мая

АО «Центральная пригородная пассажирская компания» назначила для пассажиров Рижского направления МЖД компенсационные автобусы 4 и 5 мая. Причина заключается в том, что на участке Волоколамск — Благовещенское не будет движения.

«С 14:00 4 мая до 13:58 5 мая не будет движения на участке Волоколамск — Благовещенское. Из расписания выведут поезда от Шаховской до Волоколамска», — сказано в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».

В среду, 4 мая, на отрезке Волоколамск — Шаховская от остановки «Железнодорожный вокзал Волоколамск» будут ходить автобусы в 13:50; 16:50; 19:10; 21:20 и 22:50 со следующими остановками:

• 14:00; 17:00; 19:20; 21:30; 23:00 — «Зубово»;

• 14:04; 17:04; 19:24; 21:34 23:04 — «С/Т „Малахит“»;

• 14:08; 17:08; 19:28; 21:38; 23:08 — «Афанасово»;

• 14:12; 17:12; 19:32; 21:42; 23:12 — «Дачи»;

• 14:16; 17:16; 19:36; 21:46; 23:16 — «Назарьево»;

• 14:20; 17:20; 19:40; 21:50; 23:20 — «Зденежье»;

• 14:24; 17:24; 19:44; 21:54; 23:24 — «Стариково»;

• 14:32; 17:32; 19:52; 22:02; 23:32 — «Шаховская».

🔻 Шаховская — Волоколамск — в 14:25; 17:40 и 20:05 от остановки «Автостанция Шаховская» со следующими остановками:

• 14:33; 17:48; 20:13 — «Стариково»;

• 14:37; 17:52; 20:17 — «Зденежье».

• 14:41; 17:56; 20:21 — «Назарьево»;

• 14:45; 18:00; 20:25 — «Дачи»;

• 14:49; 18:04; 20:29 — «Афанасово»;

• 14:53; 18:08; 20:33 — «С/Т „Малахит“»;

• 14:57; 18:12; 20:37 — «Зубово»;

• 15:07; 18:22; 20:47 — «Волоколамск».

5 мая

🔻 Волоколамск — Шаховская — в 09:25; 11:15 и 13:50 от автобусной остановки «Железнодорожный вокзал Волоколамск» со следующими остановками:

• 09:35; 11:25; 14:00 — «Зубово»;

• 09:39; 11:29; 14:04 — «С/Т „Малахит“»;

• 09:43; 11:33; 14:08 — «Афанасово»;

• 09:47; 11:37; 14:12 — «Дачи»;

• 09:51; 11:41; 14:16 — «Назарьево»;

• 09:55; 11:45; 14:20 — «Зденежье»;

• 09:59; 11:49; 14:24 — «Стариково»;

• 10:07; 11:57; 14:32 — «Шаховская».

🔻 Шаховская — Волоколамск — в 04:00; 05:35; 06:35; 11:50; 12:55 и 14:25 от остановки «Автостанция Шаховская» со следующими остановками:

• 04:08; 05:43; 06:43; 11:58; 13:03; 14:33 — «Стариково»;

• 04:12; 05:47; 06:47; 12:02; 13:07; 14:37 — «Зденежье»;

• 04:16; 05:51; 06:51; 12:06; 13:11; 14:41 — «Назарьево»;

• 04:20; 05:55; 06:55; 12:10; 13:15; 14:45 — «Дачи»;

• 04:24; 05:59; 06:59; 12:14; 13:19; 14:49 — «Афанасово»;

• 04:28; 06:03; 07:03; 12:18; 13:23; 14:53 — «С/Т „Малахит“»;

• 04:32; 06:07; 07:07; 12:22; 13:27; 14:57 — «Зубово»;

• 04:42; 06:17; 07:17; 12:32; 13:37; 15:07 — «Волоколамск».

Для проезда нужно предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте.

Фактическое время отправления зависит от дорожной ситуации на маршруте. Актуальное расписание можно уточнить на официальном сайте ЦППК и в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».