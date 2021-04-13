Компенсационные автобусы будут курсировать на Киевском направлении 18 апреля

ЦППК назначит компенсационные автобусы из-за изменения движения поездов Киевского направления с 22:55 17 апреля до 09:55 18 апреля. Это связано с работами по обновлению железнодорожной инфраструктуры на станции Толстопальцево.

У части поездов, следующих на участке «Солнечная — Апрелевка», изменится время отправления и прибытия, некоторые электропоезда будут курсировать по укороченному маршруту. Несколько рейсов выведут из расписания, уточнили в пресс-службе ЦППК.

Компенсационные автобусы запустят 18 апреля на участках Внуково — Лесной Городок, Лесной Городок — Киевский вокзал, Нара — Киевский вокзал, Апрелевка — Киевский вокзал.

Для проезда на компенсационных автобусах необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте. Фактическое время отправления зависит от дорожной ситуации в населенных пунктах по маршруту следования.

Ремонтно-путевая кампания началась на МЖД в апреле. Работы позволят улучшить железнодорожную инфраструктуру, что позволит увеличить скорость поездов, уменьшить интервал между ними и повысить безопасность.