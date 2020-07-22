Компенсацию за ЖКУ с начала года получили 67 тысяч многодетных семей из Подмосковья

В Московской области помогают многодетным семьям. В регионе действует программа по поддержке при рождении детей. С начала года денежную компенсацию по оплате коммунальных услуг получили уже более 67 тысяч семей. Об этом рассказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Ежемесячную денежную компенсацию в размере 50% по оплате коммунальных услуг за первое полугодие 2020-го получили 67 392 семьи.

«Многодетные семьи региона получают компенсацию расходов за коммунальные услуги без учета каких-либо нормативов и предельных объемов коммунальных услуг за месяц. Не важно, сколько семья потребила коммунальных услуг, 50% от суммы мы возвращаем обратно семье», — пояснила Фаевская.

Подать заявление на предоставление услуги можно через региональный портал государственных и муниципальных услуг.