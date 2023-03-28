Подмосковье 28 марта 2023, 11:27 Компенсацию за съемное жилье назначили для 8,5 тысячи медиков Подмосковья Пресс-служба Минздрава МО

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Медики Подмосковья, не имеющие своего жилья, могут получить денежную компенсацию за аренду съемного. Врачам 18 специальностей доступны ежемесячные выплаты в размере 20 тысяч рублей.

«В Подмосковье действует беспрецедентное количество мер социальной поддержки для медработников, но компенсация аренды жилья — самая востребованная. Мы запустили ее чуть больше года назад, сейчас ежемесячную выплату получают более 8,5 тысячи медработников, из которых 3,3 тысячи — это врачи, а 5,5 тысячи — средний медицинский персонал», — сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Чтобы претендовать на выплату, необходимо соответствовать определенным условиям: работать на полной ставке в учреждении, подведомственном Минздраву Подмосковья и расположенном на территории региона. Кроме того, у супругов и детей заявителя не должно быть собственного жилья в Подмосковье.

Подать заявление на участие в программе можно на портале «Госуслуги». Решение о предоставлении поддержки будет принято в течение 10 рабочих дней.

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