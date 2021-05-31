Компенсацию за оплату коммуналки оформили более 71,5 тысячи многодетных семей Подмосковья

В Подмосковье в рамках реализации президентского проекта «Демография» поддерживают многодетные семьи. Власти компенсируют оплату коммуналки для всех, кто подал заявление. Льготой уже воспользовались более 71,5 тысячи семей. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.

«В Московской области свыше 71,5 тысячи многодетных семей получают ежемесячную денежную компенсацию в размере 50% за оплату коммунальных услуг. То есть вне зависимости от того, сколько семья потребила коммунальных услуг, ровно половину от уплаченной суммы мы возвращаем ей обратно на банковский счет», — уточнила зампред правительства Московской области — министр социального развития Ирина Каклюгина.

Каклюгина пояснила, что льготу многодетные семьи получают в рамках реализации программы «Финансовая поддержка семей при рождении детей» президентского проекта «Демография».

С начала этого года заявление на компенсацию подали полторы тысячи семей. Ее предоставляют вне зависимости от нормативов и предельных размеров оплаты за коммунальные услуги.

Жители Подмосковья могут подать заявку на получение льготы на портале государственных услуг.