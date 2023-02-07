Подмосковье 07 февраля 2023, 13:11 Компенсацию за капремонт получат 79 тысяч пенсионеров Подмосковья

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Компенсацию за капитальный ремонт получают около 79 тысяч пенсионеров в Подмосковье. В этом году на эти цели выделили 281 миллион рублей, рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

Получить социальную поддержку могут пенсионеры старше 70 лет, которые проживают одни или в семье из неработающих пожилых. Они получают компенсацию в виде 50% суммы взноса за капитальный ремонт. Полную сумму назначают жителям старше 80 лет. Льгота оформляется автоматически, без сбора дополнительных документов.

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«Льготнику в личный кабинет на портале госуслуг поступает предзаполненное заявление, житель проверяет данные, дает свое согласие, и льгота ему назначается автоматически. Не нужно собирать документы и ходить по инстанциям. Все сделано для комфортного получения услуги», — отметила Ирина Каклюгина.

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