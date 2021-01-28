Компенсацию за детсад в Подмосковье сделали автоматической

Кроме того, при определении размера выплаты учитываются совершеннолетние дети. Обновленная услуга доступна на региональном портале.

«Раньше для продления услуги родители малышей должны были каждый год подавать новое заявление на региональном портале госуслуг или в детсаду. Теперь же оказание услуги переведено в проактивный режим — компенсация продлевается автоматически, а подать заявление нужно только один раз, при записи ребенка в детский сад», — сообщил министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Он отметил, что улучшение и повышение доступности госуслуг в регионе — одна из приоритетных задач, которую поставил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

При определении размера компенсации родительской платы за детский сад учитывается количество детей в семье. Размер компенсации за первого ребенка составляет 20% от среднего размера платы, за второго ребенка — 50%, за третьего ребенка и последующих детей — 70%.

При назначении компенсации теперь учитываются совершеннолетние дети до 23 лет, обучающиеся очно. Если первый ребенок — студент, второй — школьник, а третий ходит в детсад, то компенсация за третьего ребенка составит 70% от средней родительской платы, объяснили в пресс-службе.

Средний размер родительской платы в Московской области составляет 2162 рублей в месяц. Услуга доступна на региональном портале в разделе «Образование» — «Образование детям».

В меню нужно выбрать услугу «Выдача решения о выплате (отказе в выплате) компенсации родительской платы». После нужно заполнить электронную форму заявления, внести сведения о заявителе и ребенке, а также указать реквизиты для перечисления компенсации. Потом нужно приложить документы: паспорт заявителя и свидетельство о рождении ребенка, выписку из банка с указанием реквизитов.

В течение пяти рабочих дней в личном кабинете заявителя будет предоставлено решение о выплате компенсации.

В Московской области в электронном виде можно получить 197 госуслуг. В 2020 году на региональном портале уже оказали 4,3 миллиона услуг.