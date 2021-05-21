Компенсацию расходов по оплате вывоза мусора оформили более 420 тысяч пенсионеров Подмосковья

В Московской области пенсионеры имеют право на денежную компенсацию расходов по оплате вывоза мусора. Льготу уже оформили более 420 тысяч пожилых жителей региона. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья.

Ежемесячную компенсацию расходов на вывоз отходов могут получить все пенсионеры Московской области. Жителям, которые ушли с работы в связи с наступлением пенсионного возраста, компенсируют 30% расходов, пенсионерам старше 70 лет — 50%, а жителям, достигшим 80 лет и старше — 100%.

Сумму компенсации определяют исходя из стандарта нормативной площади жилого помещения и минимального размера взноса на капитальный ремонт.

«В Подмосковье 420 974 пенсионера получают компенсацию за ТКО. Напоминаю, что это компенсационная выплата, в связи, с чем необходимо полностью оплачивать жилищно-коммунальные услуги, в том числе за обращение с твердыми коммунальными отходами, и лишь при отсутствии задолженности по их оплате предоставляется компенсация», — пояснила министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

Заявку на получение компенсации можно отправить через региональный портал госуслуг.

Всю подробную информацию о предоставляемой льготе можно узнать в Управлении социальной защиты населения по месту жительства. Данные отделений своего района можно найти на сайте Министерства социального развития региона.