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    21 мая 2021, 16:20

    Компенсацию расходов по оплате вывоза мусора оформили более 420 тысяч пенсионеров Подмосковья

    Алена Собкалова, Анастасия Сазонова

    В Московской области пенсионеры имеют право на денежную компенсацию расходов по оплате вывоза мусора. Льготу уже оформили более 420 тысяч пожилых жителей региона. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья.

    Компенсацию расходов по оплате вывоза мусора оформили более 420 тысяч пенсионеров Подмосковья

    Ежемесячную компенсацию расходов на вывоз отходов могут получить все пенсионеры Московской области. Жителям, которые ушли с работы в связи с наступлением пенсионного возраста, компенсируют 30% расходов, пенсионерам старше 70 лет — 50%, а жителям, достигшим 80 лет и старше — 100%.

    Сумму компенсации определяют исходя из стандарта нормативной площади жилого помещения и минимального размера взноса на капитальный ремонт.

    «В Подмосковье 420 974 пенсионера получают компенсацию за ТКО. Напоминаю, что это компенсационная выплата, в связи, с чем необходимо полностью оплачивать жилищно-коммунальные услуги, в том числе за обращение с твердыми коммунальными отходами, и лишь при отсутствии задолженности по их оплате предоставляется компенсация», — пояснила министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

    Заявку на получение компенсации можно отправить через региональный портал госуслуг.

    Всю подробную информацию о предоставляемой льготе можно узнать в Управлении социальной защиты населения по месту жительства. Данные отделений своего района можно найти на сайте Министерства социального развития региона.