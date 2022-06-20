Компенсацию аренды жилья получили более пяти тысяч медиков Подмосковья

Медицинские работники, работающие и снимающие жилье в Подмосковье, могут получать компенсацию с начала этого года. Мерой поддержки уже воспользовались более пяти тысяч медиков области.

Врачи, фельдшеры и медсестры, воспользовавшиеся этой мерой поддержки, ежемесячно получают 20 тысяч рублей. Первый зампред Правительства области Светлана Стригункова рассказала, что такие особые условия необходимы для обеспечения региона высокопрофессиональными кадрами.

«Для привлечения медработников в Московскую область мы ввели беспрецедентное количество мер соцподдержки. Компенсация аренды жилья — одна из самых востребованных. Благодаря ей с начала года в Подмосковье трудоустроились 748 медицинских специалистов», — рассказала Стригункова.

Программа поддержки работает во всех городских округах Московской области, ей могут воспользоваться медики, работающие по 18 специальностям. Для этого необходимо работать на полную ставку в подведомственном Минздраву области учреждении, расположенном на территории региона, а также не иметь в найме коммерческих помещений.

Чтобы воспользоваться мерой поддержки, необходимо подать заявку на региональном портале Госуслуг, ее рассмотрят в течение 10 дней.