Многодетные семьи и инвалиды Подмосковья получат компенсацию затрат на ЖКУ онлайн

Многодетным семьям и инвалидам Московской области компенсируют затраты на коммунальные услуги онлайн. Теперь не потребуется посещать офисы МФЦ для сверки документов. Услугу перевели в электронный вид.

Результат поступит заявителям в течение восьми рабочих дней. Он придет в личный кабинет пользователя портала госуслуг. Это отметил министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Достаточно приложить к заявлению на портале скан паспорта и квитанцию, подтверждающую оплату Максим Рымар.

Для получения онлайн-услуги надо перейти на сайт, заполнить электронную форму заявления, приложить сканы документов и подать заявление.

Каждый месяц денежную компенсацию за ЖКУ получают свыше 68,5 тысячи многодетных семей из Подмосковья. Это подчеркнула министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Размер этой компенсации — 50%. Многодетным семьям Подмосковья компенсацию расходов за коммунальные услуги предоставляют без учета каких-либо нормативов и предельных объемов коммунальных услуг за месяц Ирина Фаевская.

Неважно, какой объем коммунальных услуг потребила семья, — в любом случае вернут 50% суммы. Меру социальной поддержки предоставляют по программе «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».