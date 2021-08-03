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    03 августа 2021, 17:28

    Компенсацию за капремонт оформили 77 тысяч пенсионеров Подмосковья

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Уже 77 тысяч пенсионеров Подмосковья стали получать компенсацию за капитальный ремонт. Она может быть размером 50 или 100%.

    Компенсацию за капремонт оформили 77 тысяч пенсионеров Подмосковья | Изображение 1

    Это отметила заместитель председателя правительства региона Ирина Каклюгина. По ее словам, компенсация за ремонт — еще одна мера социальной поддержки.

    Подать заявление на получение компенсации можно на портале госуслуг Подмосковья

    Ирина Каклюгина.

    Для этого на сайте потребуется открыть раздел «Компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг».

    Она пояснила, что пенсионеры, проживающие одиноко или в семье из неработающих пенсионеров в возрасте свыше 70 лет, получают компенсацию в размере 50% на оплату взноса, а те же категории жителей, достигших 80 лет, — 100%.

    Ранее стало известно, что сертификат для социальных услуг на дому получили около 50 тысяч пенсионеров Подмосковья.