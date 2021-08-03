Компенсацию за капремонт оформили 77 тысяч пенсионеров Подмосковья

Уже 77 тысяч пенсионеров Подмосковья стали получать компенсацию за капитальный ремонт. Она может быть размером 50 или 100%.

Это отметила заместитель председателя правительства региона Ирина Каклюгина. По ее словам, компенсация за ремонт — еще одна мера социальной поддержки.

Подать заявление на получение компенсации можно на портале госуслуг Подмосковья Ирина Каклюгина.

Для этого на сайте потребуется открыть раздел «Компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг».

Она пояснила, что пенсионеры, проживающие одиноко или в семье из неработающих пенсионеров в возрасте свыше 70 лет, получают компенсацию в размере 50% на оплату взноса, а те же категории жителей, достигших 80 лет, — 100%.

Ранее стало известно, что сертификат для социальных услуг на дому получили около 50 тысяч пенсионеров Подмосковья.