05 декабря 2023, 12:43
Компанию «Мособлгаз» перевели в режим повышенной готовности в период морозов
Газораспределительную компанию Подмосковья перевели в режим повышенной готовности в период морозов. В «Мособлгазе» организовали круглосуточное дежурство работников, а также проверили работоспособность автономных источников питания.
Аварийные бригады находятся в постоянной готовности, 69 из них — дежурят круглосуточно. Для оперативного выезда на места возможных аварийных ситуаций подготовили 164 машин.
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В Министерстве энергетики Московской области напомнили, что в зимний период газ следует использовать особенно осторожно. Так, необходимо проверять тягу в дымоходах и вентканалы, не оставлять без присмотра отопительные котлы, не обогревать помещение с помощью газового оборудования и проветривать помещение, где установлены плиты.
При возникновении аварийных ситуаций необходимо обращаться по телефонам: 104 или 112.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе усовершенствуют робота для решения вопросов ЖКХ.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Газ
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