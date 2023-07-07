Подмосковье 07 июля 2023, 14:45 Компанию из Домодедова оштрафовали на 16 миллионов рублей за незаконное использование реки Городянки Фото из архива Минэкологии МО.

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Минэкологии Подмосковья сообщило о решении суда по делу о незаконном использовании реки Городянки в Домодедове. Компанию «Асфальтдорстройремонт» обязали возместить нанесенный природе ущерб в 16,5 миллиона рублей. Решение вступило в законную силу.

Ранее инспекторы Минэкологии обнаружили, что реку самовольно заключили в коллектор, а в водоохранной зоне разместили грунты.

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«Как пояснили представители компании, незаконные работы провели для проезда через Городянку к заводу по производству асфальта, Здесь же, в водоохранной зоне была спланирована площадка для хранения песка и щебня. Разрешения на пользование водным объектом у компании не было», — объяснил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Выяснилось также, что площадка для хранения материалов отсыпана с использованием техногенных грунтов и строительных отходов, что чревато загрязнением реки.

Рассчитанная сумма ущерба, нанесенного Городянке, составила 16,5 миллиона рублей. Арбитражный суд Подмосковья постановил оштрафовать компанию, но юристы «Асфальтдорстройремонта» подали апелляционную жалобу в суд высшей инстанции. Там тоже подтвердили законность требований Минэкологии.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что работы по очистке водоемов проведут в четырех округах Подмосковья. Он подчеркнул, что что от жителей области поступает большой запрос на отдых и прогулки около воды.

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