Подмосковье 11 февраля 2023, 20:07 Компания в Воскресенске внедрит проекты в сфере импортозамещения

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Предприятие «Основа» вышло на новый уровень выпускаемой продукции — от 126 изделий до пяти тысяч в день. В будущем руководители производства планируют нарастить существующие мощности и реализовать инвестиционные проекты в отрасли импортозамещения.

«Многие компании иностранные покинули наш рынок. Ввод наших новых мощностей позволит заменить, нарастить и не дать рынку просесть в рамках строительного оборудования», — заявил гендиректор компании «Основа» Эдуард Вековищев.

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Реализацию инвестиционного проекта по импортозамещению поддерживает руководство Воскресенска. Для городского округа это не только дополнительные налоги, но и создание новых рабочих мест.

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«Президентом Владимиром Путиным и губернатором Андреем Воробьевым поставлены конкретные задачи по помощи всем предприятиям, находящимся на нашей территории. Все вопросы, которые зависят от муниципалитета, мы будем решать в плотном контакте», — сообщил врио главы Воскресенска Алексей Малкин.

На рынке растет спрос на металлические опалубки, поэтому компания будет их разрабатывать, изготавливать и монтировать. Познакомиться с наглядным стендом можно на территории предприятия. Специально разработанные крановые системы позволяют снизить время и силы при установке и повысить производительность труда. Система универсальная и может выдерживать несущие нагрузки от двух до 50 тонн.

В ближайшем будущем предприятие планирует повысить производительность до уровня от 200 до 800 тонн в месяц.

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