Компания в Мытищах увеличила производство дезинфекторов в три раза

«Это концентраты, которые разводятся многократно при применении в лечебных учреждениях, в автомобильных дорогах, в метро используются», — рассказала директор производства ООО «Интерсен-плюс» Наталья Терехина.

Антисептиков и дезинфекторов сейчас здесь производят втрое больше, чем раньше. Так что нынешний кризис предприятие не затронул. А количество сотрудников увеличилось на 30%. Производство безопасное и, конечно, с соблюдением всех эпидемических норм.

«Мы, наоборот, стали работать в две смены. Работаем с 7 утра до 10 вечера. Делаем трудовой подвиг», — отметил гендиректор ООО «Интерсен-плюс» Дмитрий Куршин.

Концентратами, произведенными на предприятии, в настоящее время моют даже улицы Москвы. Также здесь делают жидкости и для бытового использования. Причем у компании свой эксклюзивный рецепт антисептика, позволяющий использовать минимум спирта, который портит кожу на руках. В специальной лаборатории, где тестируют грибы и бактерии, сделали такой состав, что никакая инфекция не страшна.

«Созданные нами дезинфицирующие средства протестированы нами на одном из самых устойчивых полиовирусов. И эти режимы можно смело применять на коронавирус», — рассказала руководитель подразделения «Медико-биологические исследования» Ирина Медведева.

Такое значительное увеличение производства стало возможным благодаря поддержке Федерального центра компетенций, который реализует национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости».

«Московская область сейчас вошла в проект, примут участие 850 предприятий до конца 2024 года. Это предприятия, которые относятся к пяти отраслям. Это обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, транспортировка, строительство и ЖКХ», — сообщил генеральный директор ФЦК Николай Соломон.

Для всех сотрудников предприятий, участвующих в проекте, будет проведено дополнительное обучение и курсы повышения квалификации.