Подмосковье 09 февраля 2024, 16:50 Компания в Красногорске запустила совместное с Сербией производство соусов из трюфеля Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Подмосковье и Сербия представили трюфельные соусы на международной выставке «Продэкспо». Это совместное производство, которое запустили в Московской области. Трюфель добывают в Сербии, а перерабатывают на предприятии в Красногорске.

«Сейчас подмосковный „Экорегион“ производит порядка 200 наименований бакалейных продуктов. Ребята показывают существенный рост по производству растительных масел и однозначно задают темп», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

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Соус «Славянский трюфель» только презентовали, а уже на следующей неделе его можно будет попробовать в Арабских Эмиратах.

По словам депутата Мособлдумы Сергея Маликова, трюфель хорошо сочетается с тремя видами масел: оливковым, тыквенным и сафлоровым.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на стенде Подмосковья на выставке «Россия» представлен весь колорит региона.

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