Подмосковье 22 ноября 2023, 12:06 Компания в Бронницах стала первым российским производителем детской одежды из мембраны Unsplash

Читать 360tv в

Компания Oldos открылась в Бронницах в 2016 году. Начинали с верхней одежды для детей. Теперь в ассортименте весь перечень: от курток до купальников и носков. Предприятие стало первым российским производителем детской одежды из мембранной ткани.

В прошлом году на предприятии запустили новую спортивную линейку. Здесь шьют форму для бега и лыжных гонок.

Реклама

На предприятии используют все мировые передовые технологии. К примеру, термопечать. Сначала делается цифровой макет, его переносят на бумагу, после чего рисунок появляется на ткани.

«Наш посыл заключается в том, чтобы детская одежда была технологичной, такой же как одежда для взрослых, имела те же преимущества, что имеет взрослая одежда», — отметила руководитель швейного цеха компании Oldos Елена Бендик.

Одежку на предприятии шьют для спортивных малышей в возрасте от полутора лет. Есть также и взрослая линейка. За год на предприятии шьют до 200 тысяч изделий.

Реализуется одежда, сшитая в Подмосковье, на маркетплейсах и в розничных магазинах собственной сети. Филиал компании Oldos недавно открылся в Калужской области.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».