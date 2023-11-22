22 ноября 2023, 12:06
Компания в Бронницах стала первым российским производителем детской одежды из мембраны
Компания Oldos открылась в Бронницах в 2016 году. Начинали с верхней одежды для детей. Теперь в ассортименте весь перечень: от курток до купальников и носков. Предприятие стало первым российским производителем детской одежды из мембранной ткани.
В прошлом году на предприятии запустили новую спортивную линейку. Здесь шьют форму для бега и лыжных гонок.
Реклама
На предприятии используют все мировые передовые технологии. К примеру, термопечать. Сначала делается цифровой макет, его переносят на бумагу, после чего рисунок появляется на ткани.
«Наш посыл заключается в том, чтобы детская одежда была технологичной, такой же как одежда для взрослых, имела те же преимущества, что имеет взрослая одежда», — отметила руководитель швейного цеха компании Oldos Елена Бендик.
Одежку на предприятии шьют для спортивных малышей в возрасте от полутора лет. Есть также и взрослая линейка. За год на предприятии шьют до 200 тысяч изделий.
Реализуется одежда, сшитая в Подмосковье, на маркетплейсах и в розничных магазинах собственной сети. Филиал компании Oldos недавно открылся в Калужской области.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Бизнес
Бронницы
Реклама
Реклама