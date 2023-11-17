Подмосковье 17 ноября 2023, 12:46 Компания в Балашихе наладила производство 70% годового объема технических газов России Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Компания «Криогенмаш» в Балашихе производит 70% годового объема технических газов России. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Предприятие производит крупные системы заправки ракет жидкими криопродуктами. Их используют на космодроме и за границей.

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«Около 30% продукции поставляется на международный рынок», — уточнили в ведомстве.

Компания сотрудничает с «Газпромом», «Новатэком», «Сибуром», «ММК», «Мечелом», «Норильским никелем» и другими.

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