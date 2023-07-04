Подмосковье 04 июля 2023, 13:13 Компания «Упаковочные системы» открыла цех по ремонту оборудования Tetra Pak в Лобне

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Компания «Упаковочные системы» запустила участок по ремонту оборудования Tetra Pak на базе фабрики в Лобне. Ранее специалисты выезжали на предприятия. С открытием ремонтного цеха в Лобне услуги для клиентов станут дешевле.

Компания ремонтирует оборудование всех линеек Tetra Pak, которыми сейчас оборудованы 480 предприятий пищевой промышленности в России. Восстановительный ремонт поможет обойти сложности, связанные с ограничениями на поставки зарубежных запчастей и оборудования. Напомним, компания Tetra Pak ушла с российского рынка.

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Кроме того, компания «Упаковочные системы» наладила поставки отечественного картона, чтобы обойти трудности из-за санкций.

Ранее глава городского округа Лобня Игорь Демешко рассказал, что объем инвестиций в 2022 году увеличился на 357%. Новыми крупными инвесторами стали торговый дом «Флагман», «Сегежская упаковка» и «СтилТехнолоджи». Также за прошлый год создали 2,2 тысячи новых рабочих мест.

Помощь получают не только большие инвесторы, но и представители малого бизнеса. Так, девять организаций в Лобне уже получили субсидии из бюджета региона на сумму 5,7 миллиона рублей.

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