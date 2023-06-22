Подмосковье 22 июня 2023, 11:29 Компания ЦППК получила награду «Импортозамещение года» МТДИ МО

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Агентство CNews вручило премии за наиболее успешные высокотехнологичные решения, разработанные и произведенные в России. Награду «Импортозамещение года» вручили компании ЦППК — за перевод билетной системы на отечественное программное решение Астра Линукс.

Минтранс Подмосковья сообщил, что перевод билетной системы с иностранного программного обеспечивания ЦППК начала в 2022 году, и уже сегодня ядро, состоящее из более чем 20 компонентов, работает на ОС Астра Линукс.

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Награду получили директор по цифровым сервисам ЦППК Игорь Евдокимов и исполнительный директор компании «Программный Продукт» Дмитрий Чурсин.

«Наша билетная система создавалась семь лет назад на передовых зарубежных технологиях того времени, и в прошлом году было решено обновить ее основу. Мы решили поддержать российского производителя ПО», — отметил Игорь Евдокимов.

В ЦППК создана программа проектов по импортозамещению, рассчитанная на два года.

Зампред правительства России Дмитрий Григоренко изучил цифровые проекты Подмосковья на ПМЭФ и предложил тиражировать их в других регионах страны. Разработки в сферах ЖКХ, общения с жителями и строительства представил губернатор Андрей Воробьев.