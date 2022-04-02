Компания «Тонар» намерена реализовать проект импортозамещения в Подмосковье

Импортозамещающий проект в машиностроении реализуют в городском округе Орехово-Зуево. Организовать производство осей для полуприцепов планирует компания «Тонар», которая занимается выпуском различных магистральных полуприцепов, сельскохозяйственной и спецтехникой.

Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Сегодня порядка половины российского рынка осей для полуприцепов обеспечивается импортом. Компания „Тонар“ за счет реализации проекта сможет закрыть не только свои потребности в этой продукции, но и обеспечить комплектующими российского производства 57 отечественных заводов. Объем заявленных инвестиций в проект — почти 400 миллионов рублей», — рассказала Зиновьева.

Он подчеркнула, что «Тонар» сможет воспользоваться новыми программами поддержки инвестиций по направлению импортозамещения. В частности, инвестор уже получил одобрение на получение льготного кредита как системообразующее предприятие России. Заявку инвестора также сопровождают специалисты регионального Фонда развития промышленности на получение льготного займа в федеральном ФРП.

Генеральный директор машиностроительного завода «Тонар» Денис Кривцов отметил, что предприятие давно занимается локализаций ключевых компонентов для собственных прицепов для обеспечения безопасности поставок и снижения зависимости от волатильности курса валют.

«Сейчас настало время углубить локализацию осевого производства и нарастить выпуск для удовлетворения потребности других производителей прицепной техники», — отметил он.

Машиностроительный завод «Тонар» является крупнейшим в РФ производителем прицепов, полуприцепов, карьерных самосвалов и автопоездов повышенной грузоподъемности. Все это необходимо для перевозки зерна, птицы, скоропортящихся товаров и другого.

Благодаря реализации инвестиционного проекта по производству комплектующих предприятие сможет не только повысить уровень локализации своего основного производства, но и выйти на новые для себя рынки комплектующих.