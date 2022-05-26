Компания Tetra Pak попросила покупателей не пугаться упаковки без красок

Предприятие по производству упаковки компании Tetra Pak продолжит работать в городском округе Лобня, но с учетом новых условий. Компания столкнулась со срывом поставок картона и краски, но уже начала искать поиски альтернативных поставщиков. О сложностях и продолжении работы в эфире радиостанции Sputnik с губернатором Московской области Андреем Воробьевым рассказал директор фабрики Tetra Pak Дмитрий Блинов.

«Ясно, что большое количество, особенно молочных компаний, пользуются их услугами. Соки опять же. В Лобне у нас находится это технологичное предприятие. Налоги платит хорошие», — заявил Андрей Воробьев.

Глава Подмосковья отметил, что компания Tetra Pak стала главным героем новостей после появления сообщений об уходе с российского рынка. Они в конечном итоге не подтвердились.

Директор фабрики Дмитрий Блинов предупредил, что в ближайшее время покупатели могут увидеть на полках новую упаковку — это не признак контрафакта. Сейчас основная работа идет по замещению картона и краски. Поэтому в ближайшее время упаковка соков или молочной продукции может оказаться не такой красочной, к которой привыкли покупатели.

«Если в ближайшее время увидите в магазинах упаковку, которая не настолько белая, как раньше, или не настолько красочная, как была до этого, не пугайтесь. Это не подделка. Это говорит, что мы оптимизируем использование сырья, чтобы у нас было время проработать постоянные, надежные, безопасные решения», — обратился Дмитрий Блинов к покупателям.

Он отметил, что производство продолжает работать. Но из-за кризиса произошло нарушение логистических поставок. В случае, когда не хватает важного импортного сырья, предприятие находит альтернативные варианты, включая локальных поставщиков.

«Трудности есть, каждый день решаем их, никуда уходить не собираемся. <…> Сейчас по поводу сокращения [сотрудников] ничего не планируем. Наша основная задача — по максимуму обеспечить работу предприятия. Найти необходимое сырье, запасные части, перейти на локальные IT-решения», — подчеркнул он.

Губернатор Подмосковья предложил руководителю фабрики обращаться к нему или правительству региона по всем волнующим вопросам.

«Всегда на связи, в вашем полном распоряжении. Ну и самые добрые пожелания вашей дружной команде, которую вы возглавляете», — подчеркнул Андрей Воробьев.