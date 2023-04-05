Подмосковье 05 апреля 2023, 14:21 Компания «Тепловодомер» в Мытищах подвела промежуточные итоги участия в подмосковном нацпроекте Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Компания «Тепловодомер» по производству счетчиков тепла и воды в Мытищах подвела промежуточные итоги участия в национальном проекте «Производительность труда». За три месяца на предприятии незавершенное производство сократилось на 12%.

В рамках нацпроекта организация начала делать водосчетчики для многоквартирных домов ДУ-15. Компания использовала инструменты «бережливого производства» и внесла изменения в логистику. Также на предприятии стали более комфортными рабочие места.

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«Уже на промежуточном этапе на пилотной линии удалось добиться сокращения незавершенного производства на 12%, а выработка на человека была увеличена на 20% в час. Это только первые результаты — реализация пилотного этапа проекта продолжится еще три месяца», — сообщила зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Всего в нацпроекте «Производительность труда» участвуют более 160 подмосковных предприятий. При этом более 70 компаний получили или продолжают получать адресную поддержку Регионального центра компетенций.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о содействии бизнесу в выходе на международный рынок. Глава региона заявил, что Подмосковье имеет достаточные связи, чтобы помочь предпринимателям наладить экспорт.

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