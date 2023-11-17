Подмосковье 17 ноября 2023, 20:28 Компания «Техаромснаб» из Мытищ отправит печи-буржуйки в зону СВО пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Компания «Техаромснаб» из Мытищ направит в зону СВО 10 печей-буржуек. Гуманитарную помощь отправится бойцам через неделю.

Печи для военных при сгорании материалов совсем не выпускают дым и обогревают большие помещения. Также в них можно разогревать еду и кипятить воду.

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Всего компания отправила 30 таких средств обогрева в зону боевых действий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества». Он поддерживает военнослужащих и членов их семей.

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