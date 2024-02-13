13 февраля 2024, 17:55
Компания «Смартика» из Химок получит городскую поддержку для развития бизнеса
Компания «Смартика» из Химок получит городскую поддержку для своего дальнейшего развития. Она специализируется на автоматизации розничной торговли. Специалисты «Малый бизнес Химки» окажут помощь в подготовке необходимых документов для предпринимателей.
Первые шаги в рамках сотрудничества обсудили специалисты компании «Смартика» и представители «Малый бизнес Химки» с муниципальными депутатами. Эта встреча состоялась в рамках проекта «Выбирай свое» партии «Единая Россия».
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«Смартика» уже несколько лет помогает предпринимателям из разных городов Подмосковья. Основная сфера деятельности — торговля программным обеспечением. Компания помогает начинающим предпринимателям, а также занимается автоматизацией рабочих процессов в сфере розничной торговли.
В ближайшем будущем «Смартика» намерена воспользоваться муниципальными и региональными программами поддержки. Специалисты компании «Малый бизнес Химки» помогут в подготовке необходимых документов для получения финансовой поддержки на печатную продукцию и проведут обучение в коворкинг-центре «Старт». До настоящего момента было проведено более 100 таких семинаров.
Любой желающий может получить бесплатную консультацию по ведению бизнеса и доступным мерам поддержки в МКУ «Малый бизнес Химки» по адресу: проспект Мельникова, 12.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие меры поддержки предпринимателей действуют на территории региона. Он также отметил важность импортозамещающего производства в условиях санкций.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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