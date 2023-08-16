Подмосковье 16 августа 2023, 10:55 Компания «Щелково Агрохим» попала в Книгу рекордов России по урожайности пшеницы Из архива «Щёлково Агрохим»

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Компания «Щелково Агрохим» установила два рекорда по урожайности озимой пшеницы собственной селекции. Это зафиксировали в Книге рекордов России 10 августа.

Холдинг показал рекордную урожайность озимой пшеницы сорта ермоловка. В ООО «Дубовицкое» она составила 103,7 центнера с гектара. Второй рекорд установили в НПО «Бетагран Семена», где удалось добиться максимальной продуктивности растений в условиях этого года, показатели составили 122,6 центнера с гектара. Эти достижения продемонстрировали преимущества российских технологий.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что главной задачей прошедшего гастрономического фестиваля в Истре стала максимальная поддержка аграриев и диалог с ними.

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