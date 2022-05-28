Компания «Щелково Агрохим» отметила День химика концертом в поддержку российской армии

Работники химической промышленности Подмосковья отметили свой профессиональный праздник. В честь Дня химика компания «Щелково Агрохим» устроила в Центральном дворце культуры концерт в поддержку Вооруженных сил России и жителей ЛНР и ДНР.

Компания не занимается не только производством импортозамещающей продукции, но также присоединилась к благотворительной акции «Доброе дело», организованной в Подмосковье. Сотрудники предприятия собрали гуманитарный груз для жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Генеральный директор АО «Щелково Агрохим» Салис Каракотов обратился к военным, которые присоединились к сотрудникам предприятия на концерте.

«Русский мир — это мы все, которые понимают величие нашей страны. Поэтому я хочу приветствовать всех кто в зале, это военные и семьи военных, которые в День химика пришли побыть с нами. Мы обязаны и благодарны вам за то что вы сохраняете этот великий русский мир, спасибо вам», — подчеркнул он.

Компания «Щелково Агрохим» — это уникальная компания и работают там такие же люди. Так начал свое выступление глава городского округа Щелково Андрей Булгаков на концерте.

«То что вы делаете в сложное время, достигая технологического суверенитета для Российской Федерации и для Щелково, вы стали номер один и первые откликнулись на все предложения президента. Все предприятие развивается именно в том ключе которое сейчас нужно», — отметил Андрей Булгаков.

В концертной программе ко Дню химика приняли участие Народный артист России Олег Газманов, группа «Кватро» и творческие коллективы Московской области.