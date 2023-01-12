Подмосковье 12 января 2023, 19:56 Компания «Русмилк» из Зарайска получила 85 гектаров земли в аренду под корма для скота

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В этом году компании «Русмилк» из Зарайска предоставили арендовать 85 гектаров земли под посадку кормовых культур для молочного скота. Участок будет использоваться под выращивание ячменя.

ООО «Русмилк» занимается разведением молочного крупного рогатого скота. Сейчас на предприятии насчитывается порядка семи тысяч голов.

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«Развитие кормовой базы является одним из основных факторов роста производства молока. Именно с этой целью организация решила перейти на свое кормопроизводство. В рамках поддержки крестьянско-фермерских хозяйств в Подмосковье, Миноблимуществом перед Новым годом принято решение о предоставлении в аренду без проведения торгов ООО „Русмилк“ земельного участка площадью 85 гектаров, находящегося в собственности Московской области», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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Отметим, дополнительные территории передали организации на четыре года.

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