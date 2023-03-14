Подмосковье 14 марта 2023, 11:12 Компания «РТ-Инвест» запустила благотворительный проект помощи нуждающимся

Читать 360tv в

Компания «РТ-Инвест» запустила благотворительный проект помощи нуждающимся для участников программы лояльности. Все желающие могут перевести баллы, полученные за сданную в экопункты тару, в различные фонды помощи.

Благотворительный проект был запущен совместно с компанией «ВкусВилл». Участники программы лояльности могут помочь детям с различными заболеваниями, сиротам, приютам домашних животных и другим. Сейчас компания «РТ-Инвест» установила 567 экопунктов в 38 городских округах Подмосковья. Они находятся в учебных учреждениях, парках, спортивных комплексах и других объектах. Еще три экопункта в феврале установили в комплексе зданий Совета Федерации.

Реклама

Все пункты приема подключены к системе лояльности «РТ-Инвест». Так, сдавая тару, участники получают баллы, которые можно потратить на продукты питания, аренду автомобилей, электронные книги и многое другое.

Реклама

Раньше жители Подмосковья могли переводить деньги на счет фонда «Второе дыхание» — крупнейшей в России некоммерческой организации, развивающей инфраструктуру сбора ненужной одежды. С помощью фонда более 200 тысяч нуждающихся получили одежду. Теперь можно выбрать любую благотворительную организацию. Первым фондом месяца стал «Кораблик». У организации два направления работы: медицинские проекты и социальные.

На данный момент в программе лояльности «РТ-Инвест» зарегистрировано 29,3 тысячи пользователей, больше 700 из которых регулярно отправляют свои баллы на благотворительность. Отмечается, что за последний год участники программы получили 12 миллионов баллов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал операторов, которые плохо вывозят мусор, пересмотреть подход к данному вопросу.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».