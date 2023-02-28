Подмосковье 28 февраля 2023, 16:10 Компания «РТ-Инвест» впервые стала экологическим партнером российских игр «Гонка героев»

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Компания «РТ-Инвест» впервые стала экологическим партнером крупнейших российских военно-спортивных игр «Гонка героев». Региональные операторы организовали специальные места для раздельного сбора отходов, а также установили фандомат для сбора пластиковых бутылок и алюминиевых банок.

Подмосковный этап зимней серии игр прошел в Наро-Фоминском округе на полигоне «Алабино». В соревнованиях приняли участие более 1,5 тысячи спортсменов со всей России. Во время игр было собрано более двух тысяч килограмм чистых вторичных ресурсов. Отобранный пластик и алюминий уже отправили на переработку.

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На данный момент с помощью 567 фандоматов «РТ-Инвест» собрано 97 тонн чистых вторичных ресурсов. Пункты сбора находятся в 38 округах Московской области. Из переработанных материалов изготавливают новые вещи и даже одежду. Так, например, 30 победителей «Гонки Героев» получили в подарок от «РТ-Инвест» толстовки, сшитые из переработанного пластика.

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